J-CAST ニュース

コムドットひゅうが「同一人物なのか」増量期＆減量期の写真に騒然　「エグい進化」「漢すぎててかっこよすぎ」

2025.09.17 11:00
エンタメ班
糖の吸収を抑える、腸の環境を整える富士フイルムのサプリ！

   チャンネル登録者数411万超の人気YouTuber「コムドット」のひゅうがさん（26）が、2025年9月12日にXを更新。増量期と減量期のビフォー＆アフター画像を公開した。

  • ひゅうがさんのインスタグラム（＠com.hyuga）より
    ひゅうがさんのインスタグラム（＠com.hyuga）より
  • ひゅうがさんのX（＠comhyuga1117）より
    ひゅうがさんのX（＠comhyuga1117）より
  • ひゅうがさんのインスタグラム（＠com.hyuga）より
    ひゅうがさんのインスタグラム（＠com.hyuga）より
  • ひゅうがさんのインスタグラム（＠com.hyuga）より
    ひゅうがさんのインスタグラム（＠com.hyuga）より
  • ひゅうがさんのインスタグラム（＠com.hyuga）より
    ひゅうがさんのインスタグラム（＠com.hyuga）より
  • ひゅうがさんのインスタグラム（＠com.hyuga）より
  • ひゅうがさんのX（＠comhyuga1117）より
  • ひゅうがさんのインスタグラム（＠com.hyuga）より
  • ひゅうがさんのインスタグラム（＠com.hyuga）より
  • ひゅうがさんのインスタグラム（＠com.hyuga）より

「増量期と減量期の差がすごい」

   ひゅうがさんはXで、筋トレに励む様子をたびたび公開している。

   9月12日の投稿では、「増量期と減量期の差がすごい」と切り出し、2枚の写真を公開。増量期は太い腕が目立つノースリーブ姿で、減量期はシャツをはだけ、くっきりと割れた腹筋や盛り上がった胸筋をさらけ出している。

   増量期に比べ、顔の輪郭もかなりシャープに見える。

   ひゅうがさんは「同一人物なのかこいつは」とつづった。

   Xユーザーからは「減量期は最高にかっこいいし、増量期はなんか可愛く見えるね！」「エグい進化してるね」「どちらもいい筋肉だし漢すぎててかっこよすぎる！！」「覚醒ひゅうが かっこ良すぎます」などのコメントが寄せられている。

ひゅうが
コムドット
姉妹サイト