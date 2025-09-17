女子ゴルフの河本結、ミニスカまぶしいゴルフウェアに釘付け　「ノースリーブは、来週で着納めかなぁ」

女子ゴルフの河本結選手（27）が2025年9月15日、自身のインスタグラムを更新。ノースリーブやミニスカートコーデなど、ゴルフウェア姿を披露した。

「大洗の左の木さん達、たくさん当ててごめんなさい」

国内メジャーの第2戦「ソニー日本女子プロ選手権」（9月11日～14日）は36位に終わった河本選手。インスタグラムでは「大洗の左の木さん達、たくさん当ててごめんなさい」と振り返り、「みなさん、どんな時もたくさんのご声援ありがとうございます」「いつもに増した、タオル掲げての応援も嬉しかったです！」と感謝の言葉を寄せた。

インスタグラムでは、さまざまなゴルフウェア姿やスウィングをする様子などを投稿しており、なかにはノースリーブのウェアもあるが、「ノースリーブは、来週で着納めかなぁ。（たぶん）」とコメントを添えていた。

インスタグラムに投稿された写真では、1枚目では白と黄色Tシャツとミニスカートのゴルルウェア姿。3枚目では、ピンクのノースリーブトップとミニスカートのウェア姿。歩きながら、真剣な表情をみせていた。

この投稿には、「今週もコーディネートかわいかったです！ 」「黄色も可愛い 」「何色着ても似合うなぁ～ 「今日も可愛い 」といったコメントが寄せられていた。