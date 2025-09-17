ヒカル動画のコメント削除疑惑めぐりリュウジさん謝罪　「疑ってごめんね」

料理研究家のリュウジさんが2025年9月16日までに自身のYouTube動画のコメントを更新。人気YouTuberのヒカルさんに投稿した自身のコメントをめぐる削除騒動に勘違いがあったとして謝罪した。

「僕の勘違いです」

発端となったのは、ヒカルさんが14日に投稿したYouTube動画の中で、妻で元キャバクラ嬢の進撃のノアとの関係を「オープン・マリッジ」にすると宣言したこと。これの動画に対し、ヒカルさんと親交のあるリュウジさんはコメント欄に「チャンネル登録解除しました」と書き込んでいた。

しかし、一部ネットユーザーから、ヒカルさんの動画からリュウジさんのコメントが見えなくなったことが話題に上るように。リュウジさんが同日に投稿した動画には、一般ユーザーから「コメント消えてました...リュウジさん本人が消したんですか」と質問が寄せられた。

これにリュウジさんが「消すわけないでしょ...」と回答。「僕のアカウントからは見えて、サブアカウントで見たら見えなくなってたから消してると思う」と、ヒカルさんがコメントの削除を行った可能性を指摘した。

また、リュウジさんは10日に投稿した、「ヒカル、来いよ」というノアさんに料理を教えるという趣旨の企画の動画のタイトルを「ヒカル、来るなよ」と変更。このスクリーンショットはSNSで多く出回り、ヒカルさんへの批判が加速していた。

一方、リュウジさんは15日までにあらためて動画のコメント欄に「追記です」と書き込み。「ごく僅かですがヒカルの動画の僕のコメントに返信があるので消した訳ではないと判明しました。これに関しては僕の勘違いです」と削除した事実はなかったと説明。「ヒカル、疑ってごめんね」と謝罪していた。