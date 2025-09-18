チョコプラ、動画でSNSめぐる発言謝罪　ラストシーンにネット驚愕「長田の方がダメージ大きいの笑う」

お笑いコンビ・チョコレートプラネットが2025年9月18日、「素人」のSNS利用に関する松尾駿さんの発言をYouTubeで謝罪した。この動画に対し、「これからも頑張れ！」などの声が上がる中、ラストシーンについて「衝撃的過ぎてびっくりしてしまった」などと驚愕する声も上がっている。

「長田のダメージデカすぎで草」

動画の冒頭、長田庄平さんが一連の経緯を説明。長田さんによれば、松尾さんの発言が波紋を呼んだ動画では、アインシュタインの稲田直樹さんに対する誹謗中傷がSNSで殺到していた件について話し合っていた。そして、松尾さんが「素人はSNSをやるな」と主張した場面の切り抜き動画が拡散したという。

その後、松尾さんは「今回僕の発言で不快な思いをされた方、ご迷惑おかけした方、応援してきてくれた方に本当に申し訳ございませんでした」と謝罪。

また、発言の真意についても説明した。稲田さんや自身に寄せられたネガティブなコメントや誹謗中傷に対し、「なんでそういうことをするんだろう」と感じていたという。「そういうことを言うぐらいだったらもうSNSやるな、という極端な言い方をしてしまいました」。

続けて、芸人の「ボケ」として「極端に大きく言う」表現になったとし、「『素人』というすごく偉そうな言い方になってしまいました。本当に不快な思いをされた方がたくさんいると思います。本当に申し訳ございませんでした」と改めて謝罪。

その後、長田さんは、先述の動画に入っている稲田さんの名前が「悪目立ち」するのは良くないと判断し、この動画を削除したと説明している。

この動画に対し、SNS上では、「これからも頑張ってほしい」「好きだから消えて欲しくないな」「このままフェードアウトはしないで欲しい」「ちょっと遅かったかもしれないけど、いいんじゃない」「まあ反省しているようだし許したるわ」などの声が上がっている。

そのほか、動画のラストシーンに驚愕する声も。動画の最後では、長田さんが「初心の気持ちに帰るという意味で、そして、気持ちを引き締めるという意味で、ちょっと頭を丸めたいと思います」と宣言した。バリカンを取り出した長田さんが「じゃあ行きます」と言い、頭を丸め始めた。その後、松尾さんも頭を丸めていた。

これに対し、「衝撃的過ぎてびっくりしてしまった」「長田のダメージデカすぎで草」「長田はともかく松尾はもともと坊主じゃんw」「長田の方がダメージ大きいの笑うw」などの声が上がっている。