タイでの袈裟姿に批判のTKO木下、謝罪＆釈明に後輩芸人が驚き　「知らないは言い訳になるんですね！？」

お笑いコンビ「TKO」の木下隆行さんが2025年9月14日にXで、タイで袈裟姿の写真をSNSに公開し批判が寄せられたことに関し、「正直知らなかったです」などと釈明の投稿をした。後輩の芸人・みなみかわさんがこれに「知らないは言い訳になるんですね！？」と驚き、たしなめる投稿をしている。

8月にタイ移住を公表「挑戦してみたいんです！！！」

木下さんは、8月18日にインスタグラムで、タイ移住を公表した。「なにができるかこれからです！ただ1％でも可能性があるなら挑戦してみたいんです！！！」として、「爪痕残して来ます！」と意気ごんだ。

しかしその後、木下さんはSNSにタイで僧侶が着る袈裟（けさ）姿で映る動画を公開し、これがタイではご法度だとして指摘や批判が殺到したことが報じられている。問題の投稿はすでに削除されたとみられる。

木下さんは14日にXで、「またまたお騒がせしております」「ただ笑ってもらいたくて撮った動画が不謹慎やとご指摘を受けました」と、SNS上の指摘に言及。「正直知らなかったです、すいません」と明かし、謝罪した。

続けて、「でも知らないは言い訳になるのでタイに住む身として今回をきっかけに国のルールをしっかり勉強して行動したいと思います」と、今後の意向を示した。

みなみかわさんは17日にこの投稿を引用し、「知らないは言い訳になるんですね！？」とコメント。「帰ってきましょう！！お願いします！！」と訴えた。