アイドルグループ、公式Xがメンバーの「彼氏とのキスプリ」流出？実は...　「ネタばらし」に「これは上手い」

アイドルグループ「OLiDOL！」（おりどる）の公式Xが、2025年9月17日、メンバー・望月ねむさんが写ったプリクラ画像を「彼氏とのキスプリ含むプリクラ」として投稿した。その後投稿された「ネタばらし」に、Xでは「これは上手い」といった声が寄せられている。

「【知名度F】」「彼氏とのキスプリ含むプリクラ」

Xのプロフィールなどによると、OLiDOL！は「平日はOL。週末はIDOL。」をコンセプトにしたセルフプロデュースのアイドルグループ。9月28日にデビュー予定という。

OLiDOL！公式Xは、「【知名度F】」として、「OLiDOL!（おりどる！）望月 ねむ」「備考 : 彼氏とのキスプリ含むプリクラ」「日時 : 2025年7月2日」との情報とともに、3枚のプリクラ画像を投稿した。 「【知名度F】」という書きぶりは、アイドル関連の暴露情報を発信しているアカウント「DEATHDOL NOTE」をまねているようにも見える。

プリクラは、望月さんと一緒に写る「彼氏」が口元を隠しつつ顔を寄せ、キスしているように見えるものや、望月さんが「彼氏」の顔に触れているようなものがあった。いずれも「彼氏」の顔は隠されている。 続けて、「デビュー前とはいえ、ファンの皆様を混乱させてしまい申し訳ありませんでした」と謝罪し、「明日謝罪動画あげます...」と予告した。

望月さんは自身のXで「えーんゆるして」と反応していた。

翌18日、OLiDOL！公式Xは「この度はキスプリの流出により ご心配をおかけいたしましたこと、お詫び申し上げます」としつつ、

「確認いたしましたところ、当該プリクラのお相手はメンバー『雫もぐ』の男装であることが判明いたしました」

と、「ネタばらし」。「2人からの謝罪動画を公開いたします」として、望月さんと男装した雫さんが手を振る動画や、モザイクを取ったプリクラ画像も添えた。

続く投稿では、「炎上プリを撮った時にメンバー全員7人でもプリクラを撮ってました！初プリ！」として、メンバー全員が写るプリクラ画像も公開した。

この一連の投稿にXでは、「公式が晒すってどういう状況？って思ったけど賢いね」「これは上手い」「これは新しいな笑」「公式さん考えたな...！」といった声が寄せられている。