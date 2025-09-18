ダンダダン第2期サントラ「発売日未定」に延期　「制作上の都合」と発表も...Xで思い出される「騒動」とは

人気テレビアニメ「ダンダダン」の公式サイトが2025年9月17日、新アルバム「『ダンダダン』オリジナルサウンドトラック 2」の発売を延期すると発表した。Xでは、収録曲をめぐる「騒動」を思い起こす声も出ている。

収録曲めぐり...YOSHIKIさんの投稿話題に

ダンダダン公式サイトは、同アルバムについて「制作上の都合により、発売を延期させていただくこととなりました」と発表した。

当初は10月8日発売予定だったが「変更後発売日：未定」とし、具体的な日付は公式サイトやXで追って報告するという。下記のようにも伝えた。

「楽しみにお待ち下さっているお客様ならびに関係者の皆様にはご迷惑をおかけし大変申し訳ございません。何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます」

同アルバムは税込み3300円で、7月に放送開始したダンダダン第2期の22曲が収録される。既に予告されていた収録曲のひとつ、8月7日深夜放送の第18話で登場した劇中歌「HAYASii『Hunting Soul』」をめぐっては、ロックバンド「X JAPAN」のYOSHIKIさんが、X JAPANの楽曲に似ているのではないかとX上で指摘したことでも知られる。