登録者50万人美女YouTuber、まさかの自作で超かわいい　「作ればいいのよ」世界的大流行「ラブブ」を

チャンネル登録者数50万人のYouTuber・加藤乃愛さんが2025年9月6日に「ラブブが入手困難なら作ればいいのよ」と題した動画をアップ。世界的ブームとなっているキャラクター・ラブブを自作する様子が公開された。

入手困難のラブブを自作！「ダイソーラブブ」は流行るか

ラブブとは、中国発のキャラクターで、ギザギザの歯を持つうさぎのような見た目が特徴だ。BLACKPINKのリサさんが火付け役となったとされ、レディー・ガガさんやマーク・ジェイコブスさんなどセレブの間ではバッグのチャームとしてつけるのが流行中。

日本でも山田涼介さんやみちょぱさんが着用していたり、「霜降り明星」のせいやさんがぬいぐるみの開封動画を投稿していたりと、ブームとなっている。

もっとも、購入に抽選や制限があり、現状は入手困難ともなっているラブブ。そこで加藤さんは、ユニットYouTuber「むくえなちっく。」のメンバーで、友人のえなさんと共にラブブを紙粘土で作ってみようという驚きの企画を投稿した。

加藤さんは、100円ショップで購入したという紙粘土で制作を開始。「うちらがまじめっちゃ上手くいいもの作れたら流行るかもしれなくない？」「ダイソーラブブ流行るんだけど」とにぎやかに作り始めた。

二人は絵の具で色を付けながら、紙粘土をこねてお手製のラブブを作り上げていった。途中で「難しい！」という場面もありながら、顔を描き、1時間45分かけて完成。

「顔上手！」「かわいくない？」「愛着湧く」と本人たちが絶賛するほど、実物に近いラブブのフィギュアが完成。加藤さんは、「（ラブブの顔が）こわい人がいたら作ってみてください。これはなんかすごい愛着が湧いていいです。でもやっぱ、重たいけど、ちょっと」とおすすめしていた。

コメント欄では、「買えないのを作るにする乃愛ちゃん最強」「えうますぎない！？笑」「ダイソーラブブ流行らせよ」と好評の声が寄せられた。