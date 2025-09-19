J-CAST ニュース

口頭注意のへずまりゅう市議、今度は「政務活動費使いません」　課題指摘され「勉強になります」

2025.09.19 10:48
政治班
   元迷惑系YouTuberで奈良市議会議員のへずまりゅう氏が2025年9月18日、「政務活動費」をめぐる自身の方針をXで明かした。

  • へずまりゅう市議の近影（へずま氏のXから）。議長から口頭注意を受けた
「議長と副議長から宣告されたのは『厳重注意』でした」

   へずま氏をめぐっては、12日に開かれた議会での一般質問の際、仲川げん（元庸）市長に対し、自身が力を入れている奈良公園の鹿への暴力行為について質問した。

   その際、仲川氏の答弁に不満を示し、「どのツラを下げて市長をやっているんですか。16年も市長をやって市民の声が届かなくなったのか」などと怒鳴りつけたとして波紋を広げていた。

   一連のやり取りを受け、へずま氏は「早速、辞職勧告を食らうかも？」と投稿。16日には「奈良市長への恫喝疑惑について。18日に議長と副議長に呼び出され宣告されることになりました」と明かし、「陳謝であれば土下座でも何でもします。もう一度チャンスを下さい」などと訴えていた。

   18日の投稿では、「本日、議長と副議長から宣告されたのは『厳重注意』でした」と報告。「へずまりゅうを応援する皆様の想いを汲み取っていただきました。これで4年間議員として全力で働けます」と安堵しつつ、「引き続きオープンにして地方政治に関心を持ってもらえるよう発信して参ります」とした。各社は、へずま氏が「口頭注意」を受けたと報じている。

「4年間であれば市民の税金が320万円ほど浮く計算です」
