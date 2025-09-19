ヒカキン、「みそきん」リアル店舗の夢語る「47都道府県に出店」　「そんな甘くないんですけどいつか夢見て」

人気YouTuberのHIKAKIN（ヒカキン）さんが、2025年9月18日に行われたアサヒビール「未来のレモンサワー」の全国発売記念イベントに登壇し、ヒカキンさんがプロデュースするラーメン「みそきん」の実店舗を「47都道府県に出店してみたい」と夢を語った。

はじめしゃちょーさん「めっちゃ助かります」

イベントは、9月24日から「未来のレモンサワー」の販売エリアに北海道、東北エリア、沖縄県が加わり、全国で発売されることを記念したものだ。千葉・船橋の会場にはヒカキンさんと人気YouTuberのはじめしゃちょーさん、オンラインでつないだ大阪会場には、YouTuberのデカキンさんが登壇した。

商品の全国発売開始にちなみ、ヒカキンさん、はじめしゃちょーさんに「全国制覇したいこと」を尋ねたトークでは、ヒカキンさんは「みそきん全国制覇」と回答。「いつか47都道府県に出店してみたいです」と話した。

「みそきん」は、8月7日に東京駅にある「ラーメンストリート」内に初の実店舗をオープンした。

はじめしゃちょーさんは、「めっちゃ助かります。まず静岡店でお願いします」と、約3億円での購入で話題になった豪邸のある静岡への出店を希望。ヒカキンさんは、出身地の「新潟店も出したい」とした。

一方で、「それができたら超ビッグラーメンチェーン店なので、そんな甘くないんですけど」としつつ、「いつか夢見て。でもYouTubeも頑張らなあかんですから、頑張ります」と話した。