大炎上のヒカル、ファン離れに複雑胸中...「めっちゃごめんっていう思い」と「こんなことくらいで離れんなよ」

YouTuberのヒカルさんが2025年9月18日に動画を公開。「炎上」についてコメントした。

妻・進撃のノアさん「めっちゃ幸せ」

ヒカルさんは14日に公開した動画で、「オープン・マリッジとして生きていきます」と宣言。発端となったのは、元キャバクラ嬢で実業家、インフルエンサーの妻・進撃のノアさんに「ハーレムを作りたい」などと持ちかけたこと。ノアさんは「作ったらいい」と返したものの、ヒカルさんが「ノアがそのハーレムにいないと意味がない」と発言したことで話し合いになり、オープン・マリッジという選択を取ったことが明かされた。

しかし、夫婦の浮気が公認になったことの違和感や、動画内のノアさんの口数が少ないことなどから、動画は炎上。ヒカルさんのチャンネル登録者数は19日時点で約22万人減少している。

そんな中、ヒカルさんのチャンネルは18日に「なんで離婚しないの？ノアちゃんにヒカルの居ないところで本音を聞いてみました」という動画を公開。前半はヒカルさんの兄でスタッフのまえっさんがノアさんにインタビューする形式でノアさんの本音が語られた。

現在についてノアさんは「意味分からんくらいめっちゃ幸せ」と告白。浮気について語られることについては「イヤはイヤ」と明かしつつも、「やられたらやり返すし」といい、ヒカルさんについては「人間性が好きやし、あんなバカ真っ直ぐで正直なヒカル君が好き」と話していた。