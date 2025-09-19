女性アイドル「大切なものを勝手に盗むなバカ！」　母にもらった財布紛失で悲痛...現場トラブルか「ママごめんね」

女性アイドルグループ「恋に落ちる確率は限りなく低いが0じゃない」（コイカギ）のメンバー・瀬奈みうさんが2025年9月18日、ライブ会場で財布を紛失したとして、「お金よりも大切なものだから財布だけでも返してほしい」などとXで訴えた。

「アイドル初めてからこんな経験初めてでほんとに悲しい」

瀬奈さんは、コイカギが17日に出演したライブ会場でのトラブルとして「財布が紛失した」と明かした。母親からの「大切なプレゼント」としながら返却を強く呼びかけ、警察か会場に届けてほしいという。伊ブランド「MIU MIU（ミュウミュウ）」の三つ折り財布で、片面ずつピンクと黒色だ。

また「アイドル初めてからこんな経験初めてでほんとに悲しいです」「焦りすぎてて日本語おかしくてごめんなさいでもそれだけ悲しいですほんとに返してください」などといい、下記のように重ねている。

「言葉を濁さずにいうと私が言いたいのは母親からもらった大切なものを勝手に盗むなバカ！です。別にお金はお仕事をしたらまた自分の元に戻ってくるからいいんです。。財布の中に入ってたお金よりも大切なものだから財布だけでも返してほしいと何度も言ってます、言葉足らずですみません」

当日は多数のグループが次々とステージに出ていたが、瀬奈さんの投稿によると「奥の方の楽屋だったので完全に死角なんです...そして息苦しいくらいぎゅうぎゅうな状態だったので詰みです、、」とのことだ。