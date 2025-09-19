ヒカキン＆はじめしゃちょー、ギネス世界記録に挑戦　「やべえ、やべえって...」緊張で手間取るも...2つの記録認定

人気YouTuberのHIKAKIN（ヒカキン）さん、はじめしゃちょーさんが、2025年9月18日に行われたアサヒビール「未来のレモンサワー」の全国発売記念イベントに登壇し、会場の参加者らとともに、2つのギネス世界記録に挑戦、見事に成功し認定された。

ヒカキンはギネス世界記録の「デビューしたい」

イベントでは、千葉・船橋の会場にヒカキンさんとはじめしゃちょーさん、オンラインで繋いだ大阪会場にYouTuberのデカキンさんが登壇し、「同時に飲料缶を開けた最多人数」と「オンラインと単一会場で同時に乾杯をした最多人数」の2つのギネス世界記録に挑戦した。

ヒカキンさんは挑戦の前に意気込みを尋ねられると、「絶対に達成したいです。僕はギネス世界記録取ったことがないので、今日デビューしたい」と語った。はじめしゃちょーさんは、最多人数で行う「だるまさんが転んだ」でギネス世界記録に認定されたことがあると明かし、「謎の緊張感......やはり記録なので、ガチで本当に細かく見られるわけです」と、過去の経験から話した。

挑戦前には、「せーの」の合図から10秒以内に缶のふたを開けることや、缶とふたを持った状態で、開けたことを審査員が確認できるように静止すること、乾杯の際にはしっかりと口を開けて「乾杯！」と発声することなど、細かい注意事項が伝えられた。合図より前にふたを開けたり乾杯をしたりした場合には、人数にカウントされないという。

本番で無事「乾杯」を終えた後、ヒカキンさんは「緊張しちゃって、ちょっと開けるの遅れちゃった。でも10秒以内には開けられた」と振り返った。はじめしゃちょーさんも、「（ヒカキンさんが）横で『やべえ、やべえ』って言ってて」と明かした。

その後、ギネス公式認定員からチャレンジ成功が伝えられ、無事2つの記録が認定されることに。「同時に飲料缶を開けた最多人数」について、これまでの記録はアメリカで達成された2344人だったところ、今回の記録は2747人だった。「オンラインと単一会場で同時に乾杯をした最多人数」では、これまでの記録は中国で達成された2141人だった。今回の記録は、2806人と大きく上回ることに成功した。ヒカキンさん、はじめしゃちょーさんには、認定員からギネス世界記録の認定証が手渡された。

はじめしゃちょーさんは「嬉しいって気持ちもあるんですけど、安心ですね。本当に皆さん集まって成功しなかったら、悲しかったので、皆さんで成功できてよかったです」と話した。デカキンさんも大阪から「感極まってます」と伝えていた。