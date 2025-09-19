万博18回目の辛坊治郎氏「異次元の混み方」と驚き、大屋根リングも大渋滞...　開幕当初を懐古「牧歌的だった」

元テレビキャスターの辛坊治郎氏が2025年9月19日にXで、閉幕まで残り1か月を切った大阪・関西万博の混雑状況を伝えた。この日、辛坊氏は18回目の訪問を報告。来場客で混み合っている大屋根リングの写真などを紹介している。

「過去20万人越えは経験済みだが...」

辛坊氏は9月19日、大屋根リングを背景にした自身の記念写真を投稿。閉幕までの来場予約枠が全て埋まったという報道に言及し、通期パスで何度も訪問するのは「申し訳ない気持ち」になると心境をつづった。

来場したあと、辛坊氏はイタリア館のレストランに直行したという。「パビリオンは仰天の待ち時間だが、『レストランは2時間待ち』と言われて1時間で入店」と説明し、「値段は勿論万博価格だが、サービスなどは悪くない感じ」と感想を記した。

また、大屋根リング西側の通路が来場客で埋め尽くされている様子も紹介。その後、万博の混雑状況について次のように語った。

「過去20万人越えは経験済みだが、今日はそれでも驚く異次元の混み方。関係者混みで軽く23万人は行くだろう。でも予約制だから、最大混んでもこんなもの。もし70年万博のような自由入場制にしてたら、軽く40万人は行ってたと思う。多分終幕まで、こんな感じが続く。思えば4月5月は牧歌的だった」

続く投稿でも、「何せ今日は、大屋根リングに上がるエスカレーターに乗るのに10分待ちとかだったから」とも明かしている。

一連の投稿に対し、「大屋根リングが大渋滞！」「春はほんと快適でしたね」「今日も昨日も凄い人です！」「こんなになる前の5月に行ってて良かったです」「今日はまだ涼しいから楽ですね」などの声が寄せられている。