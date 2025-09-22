J-CAST ニュース

DeNA三浦監督は「続投でいい」、元ヘッドが「条件」付きで支持...「何年もやる必要ないが1年間継続で」

2025.09.22 12:05
スポーツ班
   プロ野球DeNAの元ヘッドコーチで野球解説者の高木豊氏（66）が、2025年9月21日にユーチューブを更新し、DeNA三浦大輔監督（51）の去就について、条件付きで「続投でもいい」との見解を示した。

  • DeNAの本拠地・横浜スタジアム
「進退という意味ではすごく難しい」

   就任5年目となる今シーズンは、すでに阪神がリーグ優勝を決めており、チームは21日時点でリーグ2位。クライマックスシリーズ（CS）の本拠地開催をめぐり、3位・巨人と激しい2位争いを展開している。

   球団OBで、12年にヘッドコーチを務めた高木氏は、三浦監督の去就について、「昨年の日本一だとか、いろいろ考えると、代えるのはどうなのかなと思う」とし、次のように今シーズンを振り返った。

   「梶原（昂希）が定着できなかった。ショートの森（敬斗）は、今年レギュラーとして任せられるだろうと思ったが、それができなかった。そういうことを考えると、厳しさという意味では、足りなかったという感じはする。俺は扱いによっては優勝できたと思う。これが2位で、一時は低迷していた時もあった。進退という意味ではすごく難しい」

   三浦監督は、21年にDeNAの監督に就任し、1年目は最下位に終わった。2年目は2位、3年目は3位と、2年連続でAクラス入りを果たした。

「監督はトータルで何位になるかということが問われる」
DeNA
プロ野球
三浦監督
南場オーナー
