J-CAST ニュース

父娘で楽しみにしていた「限定品」...行列の先に待っていたのは「転売ヤー」　娘の勇気ある行動に...父は感涙

2025.09.23 17:00
社会班
全国の工務店を掲載し、最も多くの地域密着型工務店を紹介しています

   人気イベントや季節ごとの限定品をめぐっては、近年、「転売問題」が後を絶たない。発売直後に完売し、定価の数倍で出品されるケースが相次ぎ、「欲しくでも買えない」という不満の声が広がっている。

   そんなトラブルに直面したのが、田中健一さん（仮名・40代）と小学5年生の娘だった。

  • 期待を胸に店へ行くと、転売ヤーらしき人たちに遭遇して（写真はイメージ）
    期待を胸に店へ行くと、転売ヤーらしき人たちに遭遇して（写真はイメージ）
  • 期待を胸に店へ行くと、転売ヤーらしき人たちに遭遇して（写真はイメージ）
    期待を胸に店へ行くと、転売ヤーらしき人たちに遭遇して（写真はイメージ）
  • 期待を胸に店へ行くと、転売ヤーらしき人たちに遭遇して（写真はイメージ）
  • 期待を胸に店へ行くと、転売ヤーらしき人たちに遭遇して（写真はイメージ）

店先に漂う異様な空気

「お父さん、一緒に行こう！」

   休日の午後、娘に誘われた田中さんは、夜勤明けの疲れを忘れて自転車を走らせた。

「久しぶりに2人で出かけられるのがうれしかったですね。しかも、ちょうど限定販売があると聞いて、私も『欲しい！』と思ってたんです」

   期待を胸に店へ向かったが、近づくと異様な光景が目に飛び込んできたという。

「駐車場には車がずらっと並んでいて、入り口付近では大きな袋を抱えた人が次々に出てくるんです。どうみても買い込んでいるという感じでした」

   その様子をみた娘は、不安そうに......。

「お父さん、あれって転売ヤーじゃない？ もう買えないよ」

   田中さんは娘の言葉に驚いた。

「SNSで転売ヤーの話題を見ていたみたいで、娘の方が察しが早かったんです。私は、正直そこまで考えていなかったので、ドキッとしましたね」

   それでも田中さんは希望をつなぐため、娘に声をかけた。

「とりあえず中に入ってみよう、と言いました」
転売ヤーが娘にぶつかって...
続きを読む
1 2
全文表示
転売
転売ヤー
姉妹サイト