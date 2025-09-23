父娘で楽しみにしていた「限定品」...行列の先に待っていたのは「転売ヤー」　娘の勇気ある行動に...父は感涙

人気イベントや季節ごとの限定品をめぐっては、近年、「転売問題」が後を絶たない。発売直後に完売し、定価の数倍で出品されるケースが相次ぎ、「欲しくでも買えない」という不満の声が広がっている。

そんなトラブルに直面したのが、田中健一さん（仮名・40代）と小学5年生の娘だった。

店先に漂う異様な空気

「お父さん、一緒に行こう！」

休日の午後、娘に誘われた田中さんは、夜勤明けの疲れを忘れて自転車を走らせた。

「久しぶりに2人で出かけられるのがうれしかったですね。しかも、ちょうど限定販売があると聞いて、私も『欲しい！』と思ってたんです」

期待を胸に店へ向かったが、近づくと異様な光景が目に飛び込んできたという。

「駐車場には車がずらっと並んでいて、入り口付近では大きな袋を抱えた人が次々に出てくるんです。どうみても買い込んでいるという感じでした」

その様子をみた娘は、不安そうに......。

「お父さん、あれって転売ヤーじゃない？ もう買えないよ」

田中さんは娘の言葉に驚いた。

「SNSで転売ヤーの話題を見ていたみたいで、娘の方が察しが早かったんです。私は、正直そこまで考えていなかったので、ドキッとしましたね」

それでも田中さんは希望をつなぐため、娘に声をかけた。

「とりあえず中に入ってみよう、と言いました」