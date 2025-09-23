J-CAST ニュース

「伊東家の食卓」次女役・山口美沙＆藤原一裕、夫婦でカフェへ...ラブラブ2ショ反響　「美男美女すぎる～」

2025.09.23 13:00
エンタメ班
   お笑いコンビ「ライセンス」の藤原一裕さん（48）が2025年9月10日、自身のインスタグラムを更新。タレントで妻の山口美沙さん（40）との夫婦2ショットを披露した。

  • 藤原一裕さんのインスタグラム（＠fjwrkzhr）より
  • 藤原一裕さんのインスタグラム（＠fjwrkzhr）より
  • 山口美沙さんのインスタグラム（＠shichimendokusei）より
  • 山口美沙さんのインスタグラム（＠shichimendokusei）より
  • 山口美沙さんのインスタグラム（＠shichimendokusei）より
  • 藤原一裕さんのインスタグラム（＠fjwrkzhr）より
  • 山口美沙さんのインスタグラム（＠shichimendokusei）より
「2年ぶりに夫婦だけでゆっくりコーヒー」

   藤原さんは、「2年ぶりに夫婦だけでゆっくりコーヒー」といい、山口さんとスターバックスでくつろぐ2ショットを投稿。「#スタバ」「#次女の習い事待ち」とハッシュタグをつけ、コメントを添えていた。

   インスタグラムに投稿された写真では、藤原さんは黒いシャツを着用。山口さんは白いTシャツに黒いキャミをあわせたコーディネート。2人で向かい合ってテーブルに座り、カメラに向かって笑顔をみせていた。

   この投稿には、「美男美女すぎる～」「フジワランドさんイケおじすぎる」「憧れの夫婦です！」「おしどり夫婦」「夫婦時間良いですね」といったコメントが寄せられていた。

   山口さんはNHK教育テレビ（Eテレ）の「天才てれびくん」に「てれび戦士」としてレギュラー出演（1993年～1996年）したほか、90年代後半から2000年代にかけての人気バラエティ番組「伊東家の食卓」（日本テレビ系）に次女役で出演し人気を集めた。

