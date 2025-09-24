自民総裁選候補の小林鷹之氏、Xで「やっとお昼ご飯」動画...疑問の声　選挙になるとランチアピール？

自民党の総裁選に立候補を表明した小林鷹之元経済安全保障担当相が2025年9月23日にXを更新し、昼食にお弁当を食べる動画を公開。ネット上から疑問の声を集めている。

「分刻みのスケジュールの中で」

物議を醸しているのは、小林氏が23日の午後1時過ぎにXに投稿したポスト。その中で小林氏は「分刻みのスケジュールの中で、やっとお昼ご飯です。午後も頑張ります」とつづり、机に置かれた市販のお弁当を開封する様子を収めた動画を公開した。

動画の中でフレーム外のスタッフから「はい、総裁選2日目です。今日の勝負メシはなんでしょうか？」と声を掛けられた小林氏は、一度取り外したお弁当の蓋を手にして「今日の勝負メシ？ えーと、長崎県産アジフライとコロッケ弁当」と笑いながら回答した。

スタッフは「うまそう」と反応していたが、小林氏はアジフライにタルタルソース、コロッケにソースを掛けながら「ちょっとあんまりゆっくり食べられないんだよね、急いで食べないと」と苦笑いしながら明かし、「味わいながらも急いで食べまーす」と明かした。

また、「もうね、時間との勝負。みんな助けてくれてるから。とにかくね、走り抜けます。頑張ります、午後も」と宣言。スタッフが「揚げ物で上がっていきましょう」と声をかけると、小林氏は「揚げ物で上がっていきまーす」と楽しそうに話していた。

この投稿に小林氏の元には、「分刻みで動いてる時に動画を回させるって面白すぎるだろ」「選挙の前にどうしてみんなお弁当食べる動画をあげるのですか？」「選挙になると、遅めのランチアピールするのはどのような意図・意味があるんでしょうか？」という声が集まっていた。