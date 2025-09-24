巨人リチャードは「40本打てる」、元中日2軍監督が太鼓判を押す理由...「阿部監督は我慢して使い続けている」

プロ野球中日でヘッドコーチ、2軍監督を歴任した野球解説者の片岡篤史氏（56）が、2025年9月23日にユーチューブを更新し、巨人リチャード内野手（26）について、「ホームランを40発は打てる」と太鼓判を押した。

「小久保監督はリチャードに期待していたと思う」

沖縄尚学高校出身のリチャードは、17年ドラフト会議でソフトバンクから育成3位で指名され入団。右の大砲と期待されるも、ソフトバンクでは1軍に定着することができず、主に2軍暮らしが続いた。

今シーズンは開幕スタメンを勝ち取るも、打撃不振により2軍落ち。ファームでくすぶっていたが、5月12日にソフトバンクと巨人の1対2のトレードが成立し巨人に移籍した。これに伴い、秋広優人外野手（23）と大江竜聖投手（26）がソフトバンクに移籍した。

今シーズンは72試合に出場し、打率.213、1本塁打、39打点を記録。打率は低いが、阿部慎之助監督（46）に長打力を買われ、1軍で起用され続けている。

中日2軍監督時代、ファームでリチャードの打撃を見てきたという片岡氏は、今シーズン、最も気になった選手として、リチャードの名を挙げた。

片岡氏は「彼は（今シーズン）開幕スタメンでしょ」と切り出すと、こう続けた。

「（ソフトバンクの）小久保（裕紀）監督は、2軍で2年間（リチャードを）見ていた。小久保監督自体もホームランバッターだったので、リチャードのような大砲に期待していたと思う。開幕スタメンで、なかなか結果が出ず、ファームに行ってトレードになった。リチャードは、ファームでもそれほど打率は高くなかった。だいたい2割台前半。けれどホームランは30本近く打つ」

そして、トレードで巨人に移籍してからの打撃に言及し、リチャードの魅力に迫った。