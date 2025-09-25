粗品、「素人に弱みを握られてしまいました」...完全にネタ化　「この流れは本当に天才」ネット爆笑

お笑いコンビ・霜降り明星の粗品さんが2025年9月24日にXとYouTubeで一般人を「素人」と呼ぶことについて「ネタ」にし、話題になっている。

「素人へ」も公開

事の発端となったのは、お笑いコンビ・チョコレートプラネットが10日にサブチャンネルで公開した動画の中で、松尾駿さんが「素人はSNSやるな」と発言し、炎上したこと。

粗品さんはこの騒動を22日に公開したYouTube動画「1人賛否」で取り上げ、松尾さんの発言を批判しつつ、「もう『素人』なんか俺言うたことないもんな、1回も」と発言。

しかし、この発言にXユーザーが同日にXで「おれ粗品が過去に素人って発言した証拠のスクショ持ってるんだよなぁ笑」などと反応。これに粗品さんは24日にXで、当該ポストを引用し、「素人に弱みを握られてしまいました」「この度は申し訳ございませんでした」と謝罪。さらに同日には「素人に弱み握られた」という動画を公開した。

動画の中で粗品さんは当該投稿に触れつつ、「僕本当に覚えがなくてですね」と言い、「それこそコントの中のネタのワンフレーズとか、誰かが『素人』って言った言葉を僕が読み上げてるものを、なんかそこでスパーンってスクショしてそれだけ出したら、粗品が『素人』って言ってるみたいになるとか、そうなってしまうとちょっとしんどういなっていう思いがあるんです」と明かした。

一方で、動画内で粗品さんは始終ふざけながら当該ユーザーの一連の発言を「まあ全部言ってること正しいから、ほんまにあの、やめてください。すいません」としていた。

その後、粗品さんはYouTubeに「素人へ」というタイトルで、自身が作詞・作曲した楽曲「粗品のテーマ」をあらためて公開。動画内には、YouTube動画での自身の「素人」発言のスクショのほか、これまでの暴言のスクリーンショットが公開されていた。

粗品さんのこの一連の対応にネット上からは、「この時代に無敵なの凄い」「インターネットの使い方うますぎるこいつマジで」「この流れは本当に天才やな」という声が集まっていた。