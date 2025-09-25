ドジャースのキム・ヘソン、起用巡る監督見解は「説得力に欠ける」...「左投手と相性良くない」に韓国メディア反発

韓国メディア「スターニュース」（ウェブ版）が2025年9月24日、大リーグのロサンゼルス・ドジャースの韓国出身キム・ヘソン内野手（26）の起用法を巡る、デーブ・ロバーツ監督（53）の見解に対して、「説得力に欠ける」と反発した。

「キム・ヘソンは徹底したプラトーンの犠牲者」

同メディアによると、ロバーツ監督は24日に報道陣の取材に応じ、キムの打撃について「左投手との対戦では、あまり相性が良くない。ボールが彼から遠ざかるんだ」との見解を示したという。

ロバーツ監督は今シーズン、相手チームの先発投手が左投げの時、左打者のキムをスタメンから外す傾向にある。24日のコメントは、キムの起用法に対する自身のスタンスで、左投手との対戦を避けてきたことへの「説明」とみられる。

「スターニュース」は、このようなロバーツ監督の見解に対して「説得力に欠ける」と反発した。

記事では「今シーズン、キムは左投手相手に対して、打率.368（19打数7安打）、1本塁打、3打点を記録し、OPS（出塁率と長打率を合わせた数字）は.947に達した」と主張し、次のように続けた。

「『左右の使い分け』と呼ばれるプラトーンシステムが野球に普及しているが、キム・ヘソンは今シーズン、徹底したプラトーンの犠牲者だった。今シーズン通算152打席のうち、左投手相手にはわずか19打席しか機会を与えられなかった。左打者でありながら左投手に強い選手も存在する。今シーズンのキム・ヘソンがそうだった」