有村架純がPRADAショー初出席　以前は永野芽郁で印象強かったけど...ネット注目

俳優・有村架純さんが2025年9月25日、伊ラグジュアリーブランド「PRADA（プラダ）」がイタリア・ミラノで同日に開催したファッションショーに出席したことをインスタグラムで報告した。

かねてプラダのショーには、日本から俳優・永野芽郁さんが出席して印象が強かったものの今回は姿が見えず、Xでは注目を集めた。

「PRADAらしさを感じるショーでした」

有村さんは、プラダの26年春夏ウィメンズコレクションで初めてランウェイショー出席を果たした。

インスタのストーリーズでは「Dear Kasumi, Welcome to Milan」などと記されたプラダからの手紙を披露したほか、26日には、鑑賞時の動画や自身の写真を公開。下記のようにコメントしている。

「ビビットなオレンジを基調とした舞台に シンプルで優しい色のお洋服たちが相反して融合していて、PRADAらしさを感じるショーでした」

プラダといえば19年から永野さんがブランドアンバサダーを務めていたことで知られ、24年のショーにも永野さんが出席していた。そのためXでは、「プラダ、永野芽郁から有村架純に乗り換え！？」「永野芽郁の後釜有村架純なんだ」「PRADAのバトンは永野芽郁から有村架純へ......」などと驚くような声が上がっている。