小泉進次郎氏、「称賛投稿の要請」SNSでは言及せず...動画を投稿　「説明がないのはおかしい」「信頼出来ない」

自民党総裁選に立候補した小泉進次郎農相が2025年9月26日（25日深夜）、候補者5人による公開討論会の様子などをXで紹介した。自身の陣営が小泉氏を称賛するコメントを動画配信サイトに書き込むよう依頼していた件には言及しなかった。SNS上では、「世論誘導してた時点で信頼出来ない」などと批判する声が相次いでいる。

小泉氏は記者会見で「再発防止を徹底」とコメント

9月24日付の週刊文春電子版によれば、小泉氏を支援する牧島かれん衆院議員の事務所が他の支援者に対し、「ニコニコ動画」で好意的なコメントを書くよう要請するメールを送った。コメントの例として、「総裁まちがいなし」「あの石破さんを説得できたのスゴい」などを示す一方、「ビジネスエセ保守に負けるな」という例文もあったという。

この報道後、小泉氏陣営の小林史明衆院議員が事実関係をおおむね認めたと、25日夜に複数メディアが報じた。こうしたなか、小泉氏が26日（25日深夜）、日本記者クラブが主催する公開討論会の動画などをXに投稿したが、文春の報道の件への言及はなかった。インスタグラムでも同様の投稿をしている。

この投稿に対し、SNS上では批判の声が相次いだ。「総裁選辞退してください」「世論誘導してた時点で信頼出来ない」「何も説明がないのはおかしいですよ」「ステマ、自演、やらせは偽情報にあたらないのでしょうか」などの声が寄せられている。

小泉氏は26日の記者会見で、今回の件について「私を支援してくれている議員の事務所において、他の支援議員からの問い合わせもあって、当該事務所の独自の判断として、コメントの参考例を示したメールを送付したものだと報告を受けています」と説明。

その後、小泉氏は「参考例の中に一部行き過ぎた表現があったことは適当ではなく、二度とこういうことがないように話をさせていただきました。再発防止を徹底して、引き続き緊張感を持って総裁選に臨みたいと思います」と語っている。