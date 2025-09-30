横山裕、弟は難関国家資格保持　合格まで「7回くらい」かかるも...受験費用を支援「ずっとお金を出してた」

アイドルグループ「SUPER EIGHT」の横山裕さんが、2025年9月29日放送のバラエティー番組「しゃべくり007」（日本テレビ系）に出演し、現在税理士をしている弟の資格試験の受験費用を負担していたことを明かした。

弟に「勉強頑張ったんだよね」

番組には、横山さんの2番目の弟が後ろ姿のみを映した状態で出演。司会のお笑いコンビ「くりぃむしちゅー」上田晋也さんが弟に職業を尋ねると、弟は「税理士をやっています」と明かした。

上田さんが「勉強頑張ったんだよね」と話すと、横山さんは「ほんまに」と同意しつつ、「（税理士の試験に）めちゃくちゃ落ちてましたけどね。落ちたらお金かかるじゃないですか」と話した。これを受けて「くりぃむしちゅー」有田哲平さんが「（横山さんが）ずっとお金を出してたんだよね？」と言うと、横山さんは「そうなんです」と肯定。スタジオからは「えーっ」と驚きの声が上がった。

さらに横山さんは、弟が横山さんの機嫌の良いときを見計らって「兄ちゃん、また落ちてしまったんやけど......」と言ってくるのだとエピソードを暴露。弟も「かなり機嫌のいい日を狙っていました」と認め、スタジオの笑いを誘った。

弟は税理士事務所で働きつつ、「トータル7回くらい」受験し、税理士資格を得たと明かしていた。弟は、税理士試験に合格するために長い人だと10年かかる人もいると話していた。

横山さんをめぐっては、経済的に困窮した家庭で育ち、弟2人が児童養護施設で過ごした経験から、支援が必要な子どもたちのために8月30、31日放送の「24時間テレビ」（日本テレビ系）内でチャリティーマラソンを完走。番組終了時点で総額7億40万8600円の募金が集まった。番組内では、横山さんが29歳の頃に母が亡くなってから、弟たちと暮らし、弟たちの生活費や学費を支援していたことも明かされていた。