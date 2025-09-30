「鬼越トマホーク」良ちゃんが「チョコプラ松尾さんもネジ屋敷も絶対に許しません」怒りの投稿の真意はなんと...

お笑いコンビ「鬼越トマホーク」の良ちゃんが2025年9月29日、「炎上芸人」らへの怒りをXにつづった。

「彼らをもう地上波でもYouTubeでも見たくないです」

良ちゃんは「私はチョコプラ松尾さんもネジ屋敷も絶対に許しません」とし、厳しい姿勢を示した。

チョコレートプラネットの松尾駿さんは、10日に公開したYouTube動画で「誹謗中傷に関してだけど、芸能人とかアスリートとか、そういう人以外、SNSをやるなって。素人が。素人が何発信してんだって、ずっと思ってるの」と語り、SNSで大きな批判を浴びた。

「ネジ屋敷」とされたニューヨークの屋敷裕政さんは21日、YouTubeで公開したラジオ番組で松尾さんの炎上騒動に言及し、不倫スキャンダルが波紋を広げた幻冬舎の編集者・箕輪厚介氏の発言を引き合いに、「もう今って、なんか例えば工場でネジ作るとか、要はなんか『これって何の意味あるんやろう？』ってわからんまま働いとる人がほとんどなんですって」と紹介。

"炎上"騒動が相次いでいることについて、「他人の人生が落ちることで、生きてる実感を得られる人も多いから、炎上とかスキャンダルとかで売れとった人がちょっと落ちるみたいなんがたまらん人が増えてるみたいな」などと語っていた。

良ちゃんは松尾さんが謝罪動画で頭を丸めていたことにも触れ、「丸刈りにしたら謝罪という概念もスキンヘッド芸人として絶対に認めません」と断言。

「3ヶ月謹慎するか退所しなきゃ絶対に許さないです。彼らをもう地上波でもYouTubeでも見たくないです」とたたみかけた。