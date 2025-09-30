同棲彼氏が「刺激臭」で飛び起き...　人気YouTuber、ワキガ手術を決意「自分だけの問題じゃない」

チャンネル登録者103万超の人気YouTuber・きりまるさんが2025年9月26日に公開した動画で、「ワキガ」の手術を受けることに決めたと報告した。きっかけは彼氏の発言だという。

「ん？と思ってパッて見たら、きりちゃんの脇が」

きりまるさんは「自分の脇が臭すぎて、手術を決意しました」と題した動画で、ワキガを告白した。手術の決め手となる「事件」が起きたとして、明るく経緯を説明している。

元々は15年前、中学1年生で女子バレー部に所属して自覚するようになり、制汗剤やデオドラントなどで対策してきたという。これまで手術しなかった理由は、面倒かつ友人や周りから指摘されたことがなく、「コロコロ（制汗剤）でどうにかなるくらいやし大丈夫」と考えていたとしている。

しかし、現在同棲中の彼氏から、ニオイをめぐる睡眠時の問題について、

「夜中急に目が覚めて、すごい刺激臭がしてめちゃくちゃびっくりして起きた」「ん？と思ってパッて見たら、きりちゃんの脇が、寝相で俺の鼻にくっついてて、それの刺激臭で起きた」

などと報告されたとのこと。きりまるさんは笑い飛ばしたというも、「よくよく考えたら人に害を出してしまっているレベルと。もう実際に、実害が出ちゃってるんですね。まずい」と改めた。