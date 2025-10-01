石破茂首相、韓国人留学生の墓で献花　投稿がSNSで絶賛「心の交流が大切」「首相でいて欲しい」

石破茂首相が2025年9月30日、韓国・釜山を訪問中、東京・JR新大久保駅で転落した人を助けようとして命を落とした韓国人留学生の墓に献花したとXで報告した。この投稿に対し、X上では称賛する声が集まっている。

「こういう行動が日韓関係を改善していく」

30日の投稿では、韓国人留学生のイ・スヒョンさんの墓参りをしたとし、「遺志を継いで日韓の架け橋として活動してくださっているシン・ユンチャンさん（イ・スヒョンさんのお母様）がお迎えくださいました」と書き込んだ。

この投稿には4枚の写真が添付されている。石破首相と佳子夫人が墓に献花した後にお辞儀をし、シンさんにあいさつする様子が写っていた。10月1日の時点で、1万7000件以上のリポストや8万件以上の「いいね」を集めるなど反響を呼んでいる。

SNSでは、「こうした心の交流が大切」「首相でいて欲しい」「こういう事が出来る首相が居てホッとする」「石破さんのこういう所大好き」「イ・スヒョンさんの勇気ある行動忘れません」「こういう行動が日韓関係を改善していく」などの声が寄せられている。また、韓国語でも一部からコメントが寄せられている。

事故は01年1月26日に発生。イさんと日本人のカメラマンが、JR新大久保駅のホームから転落した日本人男性を救おうとして線路に降り、3人は電車にはねられて亡くなった。