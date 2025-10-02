神田沙也加さんのSNS、誕生日に更新...祝福コメントに感謝　「生きてきた証が残っている」

2021年12月18日に亡くなった俳優で歌手の神田沙也加さんの公式Xとインスタグラムが25年10月2日に更新され、かつての所属事務所がファンからの誕生日祝いに感謝を明かした。

「神田沙也加の39歳を祝うお言葉をいただき、ありがとうございます」

アカウントは神田さんの誕生日である10月1日の翌2日に更新され、画像に記されたテキストで「神田沙也加の39歳を祝うお言葉をいただき、ありがとうございます」と誕生日祝いに対するお礼がつづられていた。

また、画像では「たくさんの皆様がお祝いしてくださり、神田が生きてきた証が残っていることを改めて実感いたしました。きっと神田も遠い空の彼方で喜んでいると思います」と明かされた。

最後には「お一人お一人へのお礼が叶わず、こちらでのご挨拶となりますことをご容赦ください。皆様のご多幸を祈念申し上げます」と感謝がつづられていた。

このポストにネット上からは、「沙也加ちゃんおめでとう。生きててほしかったな...」「天国でゆっくり休んでくださいね」「ほんとうなら今頃39歳パーティーを開いてたんだと思うと悲しくて泣きそう」という声が集まっていた。

また、ボーカロイドのカバーアルバムで共演した緒方恵美さんはXの引用ポストで「誕生日おめでとう、沙也加ちゃん。今夜はロキを聴きながら」とつづっていた。