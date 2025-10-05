「オールドメディア大外しですよね」古舘伊知郎、総裁選予想くつがえされた小泉進次郎氏の敗戦で私見

フリーアナウンサーの古舘伊知郎さんが2025年10月4日、自民党の総裁選で高市早苗前経済安全保障担当大臣が新総裁に選出されたことを受け、YouTubeチャンネルで持論を語った。

「私は嫌だけど『（勝つのは）小泉だろうな』と思ってましたからね」

古舘さんは自身のYouTubeチャンネルで公開した動画「新総裁は高市早苗氏。史上初の女性首相へ。キングメーカー麻生太郎氏の策略」で、自民党総裁戦をめぐる思いを明かした。

動画の中で、古舘さんは「自民党というのは『権力維持装置の塊である』というこの根幹は全くぶれませんでしたね」と総裁選を振り返った。

高市氏の総裁選出については、「初の女性首相誕生ということになりますね」とし、「安倍元総理を引き継ぐ右派なわけですよね。でも、日本初の女性首相だっていうところは新味があるっちゃありますよね」とした。

今回の総裁選について、古舘さんは「まあそれにしてもですね、私は嫌だけど『（勝つのは）小泉だろうな』と思ってましたからね。本当に嫌だけど『小泉だろうな』と思ってた」と、小泉進次郎農水相の選出を予想していたという。

その上で、「ほいで、『高市さんにもなってほしくないな、右派旋回は嫌だな』って本音で思ってましたよ」とも告白。続けて、「『いやいやいや』とかいってましたけども、私も『小泉だろ』と思ってたんだから、（総裁選の予想は）大外れですよ。こういうところで逃げ口上は言いません」と話した。