Aぇ！group、YouTubeチャンネルが「一旦お休み」へ　ファンから4万いいね届く

アイドルグループ・Aぇ！groupのYouTubeチャンネルが2025年10月7日に動画コンテンツ「Aぇちゅーぶ」の更新を休止することを発表した。

「再開させていただく際は改めてご報告致します」

Aぇ！groupをめぐっては、4日にメンバーの草間リチャード敬太が下半身を露出させた公然わいせつの疑いで逮捕され、6日に釈放されている。また、所属事務所は草間の活動を休止を発表した。

Aぇ！groupのYouTubeチャンネルは7日に投稿を公開。「Aぇ! groupのYouTubeをご覧の皆さまへ」「この度、Aぇちゅーぶは一旦お休みさせて頂きます」と、同チャンネルで公開している動画コンテンツ「Aぇちゅーぶ」の更新休止を発表した。

休止にあたり、公式は「楽しみにして下さっている皆様には大変申し訳ありません」と謝罪。また、「再開させていただく際は改めてご報告致します。ご理解の程よろしくお願いいたします」とつづっていた。

この投稿には8日13時時点で4万のいいねと7700件超のコメントがつけられている。コメントは、「急がなくてもいいです、ずーっと待ってます」「みんなが笑顔で戻ってこれますように」「過去作を見ながらゆっくり待ってます」といったエールがほとんどとなっていた。