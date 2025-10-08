ドレス姿の修正画像に「え？！？！！」　タレントがライブ配信アプリの広告に困惑...反応さまざま

グラビアモデルなどとして活動するタレントの宮崎寿々佳さんが2025年10月6日、ライブ配信アプリ「Palmu」の広告画像をめぐる困惑をXで明かした。

「胸はわかるけど勝手に二の腕細くされてんのめっちゃヤダ」

宮崎さんは「え？！？！！ palmuさん？！！？！！！」と驚きをあらわにし、「←提出した原画 →広告」としてドレス姿の広告画像を公開した。

公開した画像のうち、1枚目は宮崎さんが提出したという写真。オフショルダーの白いドレスを着た宮崎さんが、ブーケを手に笑っているものだ。肩や二の腕はややふっくらとし、胸の谷間も見えている。

2枚目は、実際に掲出されたという広告を写真に撮ったもの。肩から首のラインはほっそりと修正されており、胸元も谷間が消されている。広告には「宮崎寿々佳 私を応援してくれてるリスナーさん世界一」とメッセージが添えられており、宮崎さんのものだ。

Palmuでは、駅などへの広告掲出をかけたイベントを実施しており、宮崎さんはこのイベントで入賞したという。

投稿には、「せめて胸の辺りにブーケを持つポーズ指示すれば良かったのに」「胸はわかるけど勝手に二の腕細くされてんのめっちゃヤダ」など、同情の声が寄せられた。