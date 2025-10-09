J-CAST ニュース

高市早苗新総裁に「支持率下げてやる」　発言の主は時事カメラマン...「厳重注意」に「舐めてる」の声

2025.10.09 15:20
政治班
   高市早苗新総裁の記者会見を待っていた記者が「支持率下げてやる」などと発言していた問題をめぐり、時事通信社が2025年10月9日に発言したカメラマンへの厳重注意を行ったと発表した。

  • 事案は時事通信カメラマンが発信源だった（写真は時事通信社屋）
  • 報道陣による事案は、このぶらさがり会見の前に起きた（写真は自民党広報のX（＠jimin_koho）から）
「支持率下げてやる！」「支持率下げるような写真しか出さねえぞ！」

   批判を浴びたのは、「日テレNEWS LIVE」が7日に公開したYouTube動画でのシーンだ。動画は、新執行部を発足させた高市氏と公明党の斉藤鉄夫代表との会談後のいわゆる「ぶら下がり」取材の様子を伝えるものだった。

   約1時間半に渡った会談の終了を待つ記者やカメラマンの声が動画に拾われていたもので、待たされていることに立腹した記者らは「支持率下げてやる！」「支持率下げるような写真しか出さねえぞ！」などと冗談まじりの罵声を上げた。

   また、「裏金と、靖国と、なんかでしょ？」「靖国は譲れません」と談笑する様子や、高市氏のコメント直前には、マイクなどの準備が進められる中、「（高市氏は）イヤホン付けて麻生さんから指示聞いてたりして」「ハッハッハ、リモコン？」などと笑いながら話す場面もあった。

   切り抜き動画はSNSで拡散され、「どこの記者」「オールドメディア」「マスゴミ」といったワードがXトレンド入りするなど波紋を広げた。

「雑談での発言とはいえ、報道の公正性、中立性に疑念を抱かせる結果を招いた」
