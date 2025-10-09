J-CAST ニュース

【ドジャース】敗因は継投ミス...レジェンド左腕「まさかの回またぎ」で炎上、采配巡りファン憤慨「ロバーツの責任大きい」

2025.10.09 14:45
スポーツ班
   大リーグのロサンゼルス・ドジャースのデーブ・ロバーツ監督（53）の采配に、ファンが不満を募らせている。

  • カーショー投手（ドジャースインスタグラムより）
  • ドジャースのキム・ヘソン選手を祝福する大谷翔平選手
  • カーショー投手（ドジャースインスタグラムより）
大リーグ通算223勝レジェンド投手が5点炎上

   ドジャースは2025年10月9日（日本時間）、本拠地ドジャー・スタジアムで地区シリーズ第3戦を行い、ナ・リーグ東地区1位フィラデルフィア・フィリーズと対戦し、2－8で敗れた。

   インターネット上でファンが問題視したのは、レジェンド左腕、クレイトン・カーショー投手（37）を巡る采配だ。

   カーショーは中継ぎとして、2点ビハインドの7回に登場。いきなり無死1、2塁のピンチを招くも、老かいな投球でしのいだ。この回でお役御免とみられたが、ロバーツ監督はカーショーを続投させた。

   カーショーは、先頭のＪ.Ｔ.リアルミュート捕手（34）にソロ本塁打を浴びると、ナ・リーグ本塁打王のカイル・シュワバー選手（32）にこの日、2本目の本塁打を許した。結局、この回、5点を失い、流れがフィリーズに大きく傾いた。

   カーショーは大リーグ通算223勝を挙げたレジェンドで、今シーズン限りでの引退を表明している。ドジャース一筋でプレーし、地元ロサンゼルスで絶大な人気を誇る。

   日本でも人気が高く、インターネット上では、レジェンド左腕に対するロバーツ監督の采配への不満の声が殺到した。

「やっぱりロバーツ監督の采配が（？）です」
