【ドジャース】敗因は継投ミス...レジェンド左腕「まさかの回またぎ」で炎上、采配巡りファン憤慨「ロバーツの責任大きい」

大リーグのロサンゼルス・ドジャースのデーブ・ロバーツ監督（53）の采配に、ファンが不満を募らせている。

大リーグ通算223勝レジェンド投手が5点炎上

ドジャースは2025年10月9日（日本時間）、本拠地ドジャー・スタジアムで地区シリーズ第3戦を行い、ナ・リーグ東地区1位フィラデルフィア・フィリーズと対戦し、2－8で敗れた。

インターネット上でファンが問題視したのは、レジェンド左腕、クレイトン・カーショー投手（37）を巡る采配だ。

カーショーは中継ぎとして、2点ビハインドの7回に登場。いきなり無死1、2塁のピンチを招くも、老かいな投球でしのいだ。この回でお役御免とみられたが、ロバーツ監督はカーショーを続投させた。

カーショーは、先頭のＪ.Ｔ.リアルミュート捕手（34）にソロ本塁打を浴びると、ナ・リーグ本塁打王のカイル・シュワバー選手（32）にこの日、2本目の本塁打を許した。結局、この回、5点を失い、流れがフィリーズに大きく傾いた。

カーショーは大リーグ通算223勝を挙げたレジェンドで、今シーズン限りでの引退を表明している。ドジャース一筋でプレーし、地元ロサンゼルスで絶大な人気を誇る。

日本でも人気が高く、インターネット上では、レジェンド左腕に対するロバーツ監督の采配への不満の声が殺到した。