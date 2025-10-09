「コラじゃなかったんだ」　広末涼子事務所抗議→TBS謝罪のクイズにSNS反響「いくら何でもあれは酷い」

俳優の広末涼子さんの所属事務所が2025年10月9日、4日放送のバラエティー番組「オールスター後夜祭'25秋」（TBS系）で広末さんに関するクイズを出したことについて、「極めて不適切」としてTBSに対し抗議したと発表した。TBSは抗議に対して謝罪している。SNSでは、このクイズについて「いくら何でもあれは酷い」といった声が寄せられている。

「本人及び関係者の名誉を著しく毀損する行為」と批判

広末さんの事務所は公式サイトで、番組のクイズコーナーで「時速165㎞を出したことがないのは？」とする問題が出され、その後出演者が「広末さんは事故を起こした際、時速165㎞を出していたと報じられています」と発言する内容が放送されたと説明した。Xで拡散された動画によると、選択肢として広末さんと3人の野球選手が挙げられていた。

事務所はこの問題の広末さんに関する部分について、「この発言のもととなる情報は公的機関からの発表によるものではなく、また、当該事故については現在も警察による捜査が継続中です」と指摘。次のように批判した。

「そのような状況下で、本人が関わる事件を笑いの題材として扱うことは、報道・放送に携わる者として極めて不適切であり、本人及び関係者の名誉を著しく毀損する行為と考えております」

続けて、事務所は10月6日付けで、TBSに対し抗議と名誉回復措置を求める内容証明を送付したと伝えた。