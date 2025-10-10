【ロッテ】「球団を責めるのは筋違い」、石川、荻野退団巡る一部ファン「意見」に識者反論...「なぜ叩かれなきゃいけないのか」

プロ野球DeNAの元ヘッドコーチで野球解説者の高木豊氏（66）が、2025年10月9日にユーチューブを更新し、ロッテを今季限りで退団する石川歩投手（37）と荻野貴司外野手（39）を巡る一部ファンの意見に対して、「球団を責めるのは筋違い」などと反論した。

「なんでコーチを蹴ったのだろう」

ロッテは7日、石川、荻野両選手の退団を発表した。スポーツ紙の報道によると、球団は両者に来シーズンの構想から外れている旨を伝えた上で、コーチ就任の打診をしたが、石川、荻野ともに現役続行の意思が固く、球団の打診を固辞したという。

石川、荻野ともに今シーズンは1軍での出場がなかった。荻野は２軍で34試合に出場し、打率.317、1本塁打、9打点を記録した。

ロッテは今シーズン、リーグ最下位に終わり、低迷の責任を取り吉井理人監督（60）が辞任した。来シーズンは、サブロー新監督（49）のもと、新たな船出となる。

生え抜きベテランの退団について、高木氏は「過去をさかのぼると、功労者がもっと簡単にクビになっている」と切り出し、次のように率直な感想を述べた。

「その時はファンが騒ぐが、荻野はコーチの打診があった。それを蹴った。来年40歳。ケガがちで、一生懸命頑張って、すごいいい選手だとは思うが、半分くらいはケガをしている印象がある。ここまでよくやったという拍手と、なんでコーチを蹴ったのだろうという思いが同時に沸き起こる。今年、あまり1軍でやっていなくて、体の調子が良かったのだろう。『このままでは終われない』という気持ちは分かるが、（1軍に）呼ばれなかった現実を見ると、それぐらいの評価しかなかったと考えるしかない」