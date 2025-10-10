「玉木雄一郎首相」野党が担ぎたがっている　でも本人は及び腰...代わりに名前が挙がった仰天の「候補者」

公明党が自民党との連立離脱を決断し、政局が揺れている。最大野党の立憲民主党は混乱に乗じ、日本維新の会と国民民主党を巻き込んで首相指名選挙で「玉木雄一郎首相」を誕生させようとする奇策を提案した。しかし、半年前に「首相を目指している」と息巻いていた玉木氏本人は、なぜか及び腰だ。

代わりに、まさかの人物を担ぎ上げるべきだとする仰天案も浮上している。

立憲民主党「野田佳彦代表にはこだわらない」

自民党の総裁選では高市早苗氏が勝利し、初の女性首相誕生が確定的と思われた。

しかし、高市氏の右派的な主張に警戒感を示した公明党は靖国神社参拝や外国人排斥、企業団体献金に注文をつけ、連立協議は難航。斉藤鉄夫代表は2025年10月10日、高市氏との会談で連立離脱の方針を伝えた。首相指名選挙では高市氏の名前を書かず、選挙でも協力しないという。

自民党と公明党がたもとを分かつことで、首相指名選挙で野党が結託して統一候補を立てれば、まさかの政権交代が起きる可能性が浮上している。

この状況に反応したのが、立憲民主党だ。公明党の連立離脱に先立ち、安住淳幹事長は首班指名で、

「野田佳彦代表にはこだわらない。玉木さんも有力候補と考えている」

との考えを示し、国民民主党の協力を求めてきた。さらに総裁選で小泉進次郎氏の勝利による連立入りを当て込んでいた日本維新の会も、この案を評価していた。

だが、この提案に国民民主党の榛葉賀津也幹事長は「憲法、安全保障、エネルギーで決定的に考えが異なる。数合わせで一緒の行動を取ることは考えていない」と否定的な考えを示した。急に神輿に担ぎ上げられる形となった玉木氏も9日、記者団に「基本政策の一致は不可欠で、（立民とは）まだまだ大きな隔たりがある。なかなか現実的な話にはならない」と消極的だった。

そんな玉木氏に対し、秋波を送るのが自民党だ。8日に高市氏は玉木氏と会談し、所得税の非課税枠「年収の壁」の引き上げ、ガソリン税の旧暫定税率の廃止に同意する姿勢を示した。公明党との連立協議が難航していた時期で、国民民主党との連立の可能性に含みを持たせるような動きだった。

これに対し、国民民主党の支持母体である連合は、自民党との連立への動きを牽制。芳野友子会長は8日の記者会見で連立入りに対してこう釘を刺した。

「容認できないスタンスに変わりはない」