ダウンタウン松本人志、久々顔出しにファン歓喜　「やっと見れた泣く」「全く変わってない」

お笑いコンビ「ダウンタウン」の新配信サービス「DOWNTOWN+（ダウンタウンプラス）」公式インスタグラムが、2025年10月9日、松本人志さんの写真を公開した。

「浜ちゃんとお二人で立つステージ早く見たい」

「DOWNTOWN+」では、ダウンタウンのコンテンツを独自のプラットフォームで有料配信する。月額1100円・年額1万1000円で、「ダウンタウン」「松本人志」「浜田雅功」の3つのカテゴリーのコンテンツを視聴することができる。

11月1日のサービス開始後は、まず「松本人志」カテゴリーから松本さんがプロデュース・出演する新コンテンツや、各カテゴリーの過去のテレビ番組・映画等のアーカイブ作品の配信を行うという。松本さんは24年1月に芸能活動を休止して以来、約1年10か月ぶりの復帰となる。

25年10月9日のインスタグラムでは、2枚に分割する形で、松本さんの横顔を写したモノクロ写真を公開した。

コメント欄には「松ちゃん やっと見れた泣く 楽しみにしてます」「松ちゃーーーんっ 会いたかったー！ 待ってたよぉ 浜ちゃんとお二人で立つステージ早く見たいぜ 元気な姿見せてくれてありがとう」「見た目が、全く変わってない！」「涙出るわ 松ちゃん、そして浜ちゃん！ 楽しみにしてます」などと書き込まれている。