元女子バレー迫田さおり、3人でゴルフ楽しむ　ミニ丈ウェアのバックショットに騒然「みんなスタイル良すぎ」

元バレーボール女子日本代表の迫田さおりさん（37）が2025年10月3日、自身のインスタグラムを更新。同じく元代表メンバーの狩野舞子さん（37）、滝沢ななえさん（38）との3ショットを披露した。

「人生初のゴルフ合宿はやっぱりこのメンバー」

迫田さんは、「人生初のゴルフ合宿はやっぱりこのメンバー」と切り出し、狩野さんと滝沢さんとゴルフ合宿をしたことを報告。3人で撮影した自撮りショットや全身ショット、ゴルフを楽しむ姿などを投稿。「ゴルフを始めてなかったら こんなに仲良くならなかったと思う。笑」とつづっていた。

「今回の合宿、無事に始まり無事に終えることが出来て本当にありがとうございました」とし、「ゴルフだけではなくて個人的にもいろんなことを感じるきっかけをもらいました」と語っていた。

インスタグラムに投稿された写真では、迫田さんは緑と黒のトップス、狩野さんは白い長袖、滝沢さんはアルファベットがデザインされた長袖をそれぞれ着用。笑顔の狩野さんと滝沢さんの横で、迫田さんはピースサインをしていた。2枚目以降では全身ショットも披露し、7枚目では3人ともニット帽をかぶった姿で、楽しそうにポーズをとっていた。

この投稿には、「みんなスタイル良すぎ」「最高メンバー」「モデルさんみたい」「皆さん素敵」「めっちゃ可愛い」といったコメントが寄せられていた。