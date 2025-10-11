スノーピーク、スタバ元CEOが新社長就任...一族経営に終止符　手腕はいかに？高価格帯ブランド展開どうなる

2025年9月30日、アウトドア用品大手のスノーピークが社長交代を発表した。スターバックスコーヒージャパン元CEO（最高経営責任者）の水口貴文氏が10月1日付で社長COO（最高執行責任者）に就任した。

創業家以外からの社長就任は初めてであり、創業家の山井太前社長は会長CEOとなる。2022年に当時社長を務めていた山井梨沙氏が辞任したとき以来の変革だが、業績回復の切り札になるか。

山井梨沙氏の辞任と業績悪化

スノーピークの経営面で大きな転換点となったのが、22年9月の山井梨沙社長（当時）の辞任だ。

就任は20年3月で、当時32歳の梨沙氏は創業家の3代目として抜擢された。デザイナー出身の強みを活かし、アパレル事業を強化。ライフスタイル商品を拡大し、コロナ禍のキャンプブームを追い風に売上を急伸させた。21年度の売上高は前期比53％増の約257億円となり、女性層の開拓でブランドを成長させた。

しかし、22年度はインフレや円安の影響で業績が悪化。期中に通年業績予想の下方修正を強いられ、梨沙氏は既婚男性との交際と妊娠を理由に辞任した。プレスリリースで詳細を公開し、株価は急落した。

父の山井太氏が後任に就き、24年7月にベインキャピタルと組んで実施したMBOにより東証プライム上場廃止。以降、再生に向けて外部人材登用の検討を進めてきたとみられる。