平野綾、背中ざっくりロングドレスで...38歳誕生日報告　「ますます美しい」「素敵過ぎます」

声優で俳優の平野綾さん（38）が2025年10月8日、自身のインスタグラムを更新し、38歳の誕生日を報告し、ドレス姿を披露した。

「真っ直ぐ澱みなく挑める心を大切に」

平野さんは「38歳になりました」と報告し、ドレスを着た後ろ姿を投稿。「今日一日、たくさんの温かいメッセージをいただきました。ありがとうございます」と感謝の気持ちを述べていた。

また、「あんなに30代になりたいと思っていた頃が今はこんなにも懐かしく、いよいよ40代目前です」と振り返りつつ、「来年は歌手デビュー20周年。声優デビュー25周年。そして、再来年に芸能生活30周年を迎えます」といい、「世界中のたくさんの方にありがとうを伝えられますように」と自身の願いを表現していた。

そして「驕らず卑下せず、真っ直ぐ澱みなく挑める心を大切に、これからも精進していきます」とし、「38歳の平野綾も、どうか宜しくお願い致します」と呼びかけていた。

インスタグラムに投稿された写真では、背中が大きく開いた淡い色合いのロングドレスを着用。髪をまとめ、バックショットを披露していた。

この投稿には、「素敵過ぎます」「お誕生日おめでとうございます」「とても美しいです」「ますます美しい」「可愛くてカッコよくて大好きです」といったコメントが寄せられていた。