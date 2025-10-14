J-CAST ニュース

TikTokerゆりにゃ、元恋人と性的トラブル・天宮しゅなに怒り「いつまで粘着してくるつもりなの？」

2025.10.14 12:20
エンタメ班
   TikTokerのゆりにゃさんが2025年10月13日、自身がプロデュースするアイドルグループ「Pretty Chuu（プリチュー）」の元メンバー、天宮しゅなさんが出演した動画への怒りをXで明かした。

  • ゆりにゃさんのインスタグラム(@yurinya_1128）より
  • 地雷チャン、ゆりにゃさんの投稿に反応
    地雷チャン、ゆりにゃさんの投稿に反応
  • ゆりにゃさんのインスタグラム(@yurinya_1128）より
「今もツイートで呟いてるのマジでキモいから」

   天宮さんはアイドル時代、運営スタッフでゆりにゃさんの元恋人である「たいちくん」こと齊藤太一さんとの性的トラブルが発覚。双方ともにグループから離れることとなった。

   お互いのSNSでメッセージのやり取りを暴露するなど主張が食い違っていたが、天宮さんは8月28日に公開した声明で、改めて「不同意性交があったこと　また恋人関係は一切なかったことは事実であり、『好意があった』などの発言は虚偽でした」と主張した。

   こうした中、インフルエンサーで歌い手の「地雷チャン」が12日、「多分世間が一番しゅなちゃんに聞きたかった事」として動画を公開した。

   地雷チャンが「ホントはたいちのこと好きだったんじゃないの？」と問いかけると、天宮さんは「普通に考えてね、19歳のこんな女の子が、あんなクソ○ブ行く？」などと返答。字幕では伏せ字表示で音声はピー音で加工されていたが、暴言と見られる過激な発言を交えて斎藤さんへの怒りを爆発させた。

   天宮さんは「今もツイートで呟いてるのマジでキモいから」と、斎藤さんがSNSでゆりにゃさんへの未練を発信していることにも触れた。

「ゆりかの名前出さなきゃ数字取れない底辺多すぎて」
