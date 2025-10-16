登録者数211万人気筋肉系YouTuber、結婚を考えていた人と1か月で破局　「もっとなんか喋りたかった」

チャンネル登録者数211万人のYouTuber・ぷろたんさんが、2025年10月10日に公式YouTubeチャンネルを更新。「婚約者に振られました。」と題し、失恋したばかりの気持ちを語った。

「早くない？」

動画では近況報告の後に「振られましたね」と切り出したぷろたんさん。実は、結婚を考えていた人がいたのだという。

現在、フィジーク大会に向けて体作りをしているぷろたんさんは、大会が終わった後、結婚することを考えていたそうだ。婚約動画なども構想していたが、短い期間でお別れしたという。

「今まで俺、恋愛、4人とお付き合いさせてもらってたんですけど、こんな早く別れたことないんだよね。本当に。最低でも2年付き合ってて。今回付き合った期間は1か月ちょっとです。早くない？ もっとなんか喋りたかった」

女性の方から告白され、2日ほど真剣に考えた結果、付き合うことを決断したというぷろたんさん。しかし、別れを切り出された理由は、「普通の生き方をしたい」ということだったそうだ。

「そんな変わってたかな？ みたいな。全然会ってないから。もっと普通だよっていう。俺って意外に普通だよってことを喋りたかったんですけど。でも相手の気持ちなんてね、決まったらまぁそんな、文章でも伝えられないしっていうので。まぁその、お別れしましたね」