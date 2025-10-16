【巨人】二岡ヘッドの後任は誰に？　阿部監督は「意外と寂しがりや」、識者がプッシュする「年上で通じ合っている人」

プロ野球DeNAの元ヘッドコーチで野球解説者の高木豊氏（66）が、2025年10月15日にユーチューブを更新し、巨人の次期ヘッドコーチを独自予想し、現役コーチ2人を候補に挙げた。

「橋上コーチは相手を気遣いながら言える人」

巨人は14日、二岡智宏ヘッド兼打撃チーフコーチ（49）が、今シーズン限りで退任することを発表した。

阿部慎之助監督（46）2年目の今シーズン、チームはリーグ2連覇を目指すもリーグ3位に終わった。クライマックスシリーズ（CS）ファーストステージでは、リーグ2位DeNAに2連敗を喫し、今シーズンが終了した。

二岡ヘッドは、阿部監督1年目から「右腕」として支え、チームのまとめ役でもあった。リーグ2連覇を逃したことから、その責任を取っての退任とみられている。

巨人の次期ヘッドコーチは誰になるのか。DeNAでヘッドコーチを務めた経験を持つ高木氏は、阿部監督の性格を考慮しつつ、候補者の名を口にした。

「阿部監督の性格からしたら、意外と寂しがりやなところがある。話を聞いてやるとか、阿部監督が納得する話をしてあげるとか。そういう人がいいと思う。年上で（阿部監督と）通じ合っている人がいいと思う。OB内部か、他の人か。適任は（作戦戦略コーチの）橋上（秀樹）だと思う。あの人は優秀だわ。物腰とか、言い方とか、相手を気遣いながら言える人。阿部監督も信頼度が高いと思う。そういう意味では、橋上がいいと思う」