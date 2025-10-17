J-CAST ニュース

美女インフルエンサー22歳「小学生の頃に好意を抱いていた相手」と結婚　「ドラマみたいで素敵」話題に

2025.10.17 11:15
エンタメ班
   インフルエンサーのひかりんちょさん（22）が、2025年10月11日にインスタグラムを更新。結婚したことを報告した。

  • ひかりんちょさんのインスタグラム（＠hkr7140）より
  • ひかりんちょさんのインスタグラム（＠hkr7140）より
  • ひかりんちょさんのインスタグラム（＠hkr7140）より
  • ひかりんちょさんのインスタグラム（＠hkr7140）より
  • ひかりんちょさんのインスタグラム（＠hkr7140）より
  • ひかりんちょさんのインスタグラム（＠hkr7140）より
「支え合う中で自然と大切な存在となり」

   ひかりんちょさんはインスタグラムで「このたび、私ひかりんちょは結婚しましたっー！！」と切り出し、結婚式場での写真を公開。白のウエディングドレスとタキシード、鮮やかな青のドレスとグレーのタキシード姿の新郎新婦を披露した。

   相手は「学生時代からの友人で、実は私が小学生の頃に好意を抱いていた相手」だという。「年月を経て再び出会い、支え合う中で自然と大切な存在となり、このたびご縁を結ぶことになりました」と明かした。

   ひかりんちょさんはこうつづった。

「新しい生活を迎えるにあたり、より一層前向きに挑戦を重ね、皆さまに元気や笑顔を届けられる存在でありたいと思います。これからも温かく見守っていただけますと幸いです」

   コメント欄には「小学校の時に想いを寄せていた人と結婚出来るなんて凄すぎる 本当におめでとうございます お幸せに！」「え、綺麗過ぎる素敵 おめでとう」「ひかりんちょちゃんおめでとうございます！！ 素敵すぎる 綺麗～！」「ドレスもドレス姿のひかりんちょも可愛すぎるし素敵すぎる しかもめちゃくちゃドラマみたいな馴れ初め？ で素敵すぎる 末永くお幸せに」などと書き込まれている。

