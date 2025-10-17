J-CAST ニュース

飼育員への「過度な言動」受け...ラッコのライブ配信、給餌中はモザイク処理対応　半月前にカスハラへの基本方針策定

2025.10.17 18:50
社会班
   三重県鳥羽市にある「鳥羽水族館」が2025年10月15日、YouTubeで配信している「ラッコ水槽ライブカメラ」で、配信に映り込む飼育係の姿をモザイク処理し、個人が特定できないようにすると発表した。従業員に対する「カスタマーハラスメントに該当すると判断される事例」が確認されたためという。

   鳥羽水族館では、10月1日に「カスタマーハラスメントに対する基本方針」を策定している。

「今後も、動画を通じてラッコたちの姿をお届け」

   鳥羽水族館は公式サイトで、「給餌中、動画に映り込む飼育係の姿を、すべてモザイク処理し、個人が特定できないようにいたします」と報告した。その背景として、

「これまで、ラッコたちと飼育係とのトレーニングやコミュニケーションも動画の魅力の一つとしてご覧いただいておりましたが、一部当社の従業員に対する過度な言動や不適切な問い合わせを確認しています。これにはカスタマーハラスメントに該当すると判断される事例も含まれており、個人の尊厳と安全を脅かすものです」

   と説明。「この問題を踏まえ、スタッフのプライバシーと安全、そして心身の健康を守ることを考え、やむを得ず今回の対応を取ることにいたしました」とした。

   続けて、「今後も、動画を通じてラッコたちの姿をお届けするという基本方針は変わりません」と伝えた。

   現在、配信画面の右上には、「給餌中のみマスク処理をしています」という注意書きが記載されている。

10月1日に「カスタマーハラスメントに対する基本方針」も策定
