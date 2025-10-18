カーリング吉田知那美、おなかチラ見え＆カーディガンあわせた「激カワ」笑顔ショット　「かわいっ」

北京五輪のカーリング女子日本代表で銀メダルを獲得した、ロコ・ソラーレ所属の吉田知那美選手（34）が2025年10月15日、自身のインスタグラムを更新。カナダでのオフショットを披露した。

「約１ヶ月ぶりの完全休日の日に」

吉田選手は、「今年もカルガリーにて、初雪観測いたしました」と報告し、練習中の風景や私服姿など9枚の写真を投稿。「約１ヶ月ぶりの完全休日の日に初雪観測でした」と明かし、「晴れの日の練習後に、JD夫婦とさっちゃんと約一年半ぶりのゴルフへ」とコメントしている。

最後に、グランドスラムチャレンジカップについて、「先週から練習スタイルを初めて挑戦する方式に完全シフトチェンジ。ということで、今大会は私たちにとってまさにチャレンジカップです」とつづった。

インスタグラムに投稿された写真では、ニット帽をかぶり黒いアウターを着用。上からのアングルで撮影した笑顔の自撮りショットを披露した。7枚目と8枚目の写真では、真剣な表情の練習風景を公開。9枚目の写真では、おなかがちらりとのぞくハーフトップに、もこもことした白いカーディガンを合わせたコーデで、笑顔を見せている。

この投稿には、「可愛い」「かっこいいですねぇ～！！」「とっても素敵です」「かわいっ」といったコメントが寄せられていた。