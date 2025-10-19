J-CAST ニュース

相続放棄は死後の短い期間しかできない　手続きサボって父の「数百万の借金」を丸々かぶった三男の末路

2025.10.19 16:00
経済班
   相続と聞くと、多くの人は「財産をもらえるもの」と考えがちだ。

   しかし実際には、亡くなった人が残した借金やローンも相続の対象となる。つまり、資産だけでなく負債まで引き継ぐ可能性がある。

   こうした事態を避けるために、重要となるのが「相続放棄」だ。相続放棄のルールや注意点、金銭リスクから身を守るにはどうしたらいいのだろうか。

  相続のトラブル…そうなる前にどうしたら？（写真はイメージ）
相続放棄の「3か月ルール」

「父の借金を、まさか自分が背負うことになるなんて......」

   そんな悲劇は、特別な家庭だけに起きるわけではない。

   相続放棄には「3か月以内」という厳しい期限があり、対応が遅れると、取り返しがつかなくなる。

   ポイントは「期限の重み」と「早めの行動の大切さ」だ。

   父親が亡くなったある家庭で、兄弟3人が相続手続きを進めていたケースがあった。

   父親には自宅のローンやカード借入金など、合計で数百万円の借金があった。しかし、兄弟のうち長男と次男は、相続放棄の手続きを済ませていたのに、三男のみ手続きをしていなかった。理由は「手続きが面倒そうで、後回しにしていた」とのことだ。

   遺品整理や葬儀の準備で慌ただしく、三男は借金の存在を完全に把握していなかったのだ。家庭裁判所に申請期限が迫っていることに気づいたのは、相続開始からすでに2か月が経過した頃。慌てて手続きを進めようとしたが、手続きが間に合わず、結果的に父親の借金を全額引き継ぐことになってしまった。

   一方で、相続放棄を行った長男と次男は借金の負担を免れた。

   だが、三男の不手際でありつつも、兄弟間の関係に緊張が生じることも少なくない。手続きを1人だけ行わなかっただけで、金銭的・心理的な負担が大きく変わってしまうのだ。（※プライバシー保護のため、内容を一部脚色しています）

相続のトラブル
相続放棄
