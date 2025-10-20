ヒカル「結婚ってこんな重かったんだ」　大炎上したオープンマリッジ宣言の騒動経て...本音

人気YouTuberのヒカルさんが2025年10月16日に公開されたYouTuberの相馬トランジスタさんの動画に出演。その中で、結婚についての本音を明かした。

進撃のノアさんとの結婚 波紋を呼んだオープンマリッジ宣言

ヒカルさんは5月31日に元カリスマキャバ嬢で実業家の進撃のノアさんとの結婚を発表したものの、9月14日に公開した動画の中で、配偶者以外の相手との恋愛や性的関係を認める「オープンマリッジ」にすることを宣言。

ノアさんは浮気自体は許容するスタンスだったものの、動画の中で、ヒカルさんが「ハーレムがいい」「ノアがそのハーレムにいないと意味がない」などと発言したことなどから大炎上。9月27日には、その時点で、炎上の影響でヒカルさんの会社の損失が約4億円にのぼったことなどが明かされていた。

10月16日に公開された相馬トランジスタさんの動画では、相馬さんとヒカルさんとヒカルさんの兄でスタッフの「まえっさん」が寿司を食べながらトーク。その中で、相馬さんが結婚願望を抱いていたことを明かしたものの、ヒカルさんの一連の炎上を見て、「あれ見たら本当にその......お化けより怖いじゃないですか」「認識の甘さを感じた」と明かした。

これに対し、ヒカルさんは、「（結婚って）重いっすよ」と断言。「僕が結婚して感じた1番のことは、結婚ってこんな重かったんだってこと」「こんなに世の中的に結婚って重たいことなんだっていう」と実際に結婚をしてみて、「結婚」の重さを知ったと明かした。