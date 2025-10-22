J-CAST ニュース

ANA「アップグレードポイント」26年度でサービス終了へ　「マイルの利便性向上」掲げるも...惜しむ声

2025.10.22 15:55
経済班
   全日空（ANA）が2025年10月22日、26年度をもって会員向けサービス「アップグレードポイント」の提供を終了すると公式サイトで発表した。

   これは、ANA系列便を利用することで、マイルとは別で年ごとに積算される「ANAプレミアムポイント」数に応じ、翌年度の「ANAプレミアムメンバー」と「スーパーフライヤーズ本会員」に付与してきたポイントだ。座席クラスのアップグレードやラウンジの利用に使える。

  • 写真は羽田空港に駐機するANA機
  • アップグレードポイントで利用できるサービス。ANA公式サイトより
  • 「アップグレードポイントのサービス終了について」ANA公式サイトより
国内線も「マイル」でアップグレード可能へ

   ANAは「アップグレードポイントのサービス終了について」と題して発表を行い、

「これまでアップグレードポイントは、座席のアップグレードへのご利用を主目的としご提供しておりましたが、従来の『ANA国際線アップグレード特典』に加え2026年5月19日ご搭乗分より国内線でもマイルでのアップグレード特典がご利用いただけるようになります」

と、背景を伝えた。「今後につきましても更なるマイルの利便性向上や特典・サービスの改善に努めてまいります」としながら、現在アップグレードポイントで利用できるサービス（座席クラスのアップグレード、ラウンジの利用）は、引き続きマイルで利用可能と説明した。

   アップグレードポイントのみで利用できたラウンジサービスも、今後はマイルが使えるようになるという。

「残念すぎます」「今までが大盤振る舞い感あった」
