楽しんご「グリーン車でギャン泣き赤ちゃん」賛否呼んだポストに釈明...「こんな反響があるとは」

タレントで整体師の楽しんごさんが、2025年10月21日にXを更新。前日に、新幹線のグリーン車での子供の泣き声についてポストしたことについて追記した。

「とても居心地が悪かったのです」

楽しんごさんは20日、Xで「せっかくグリーン車なのに ギャン泣きする赤ちゃんを抱えるお母さん隣に居るの申し訳無いけど本当に嫌」と投稿 。Xユーザーからは「気持ち分かるけどなー」「指定席はともかく、グリーン車は嫌だ」「グリーン車はただ席が広いってだけで、静かに過ごせますって保証のある席ではない」「心狭いですね」など、賛否さまざまな声が寄せられていた。

楽しんごさんは21日にもXを更新。前日のポストを引用し「こんな反響があるとは」として、こうつづった。

「全く悪気は無いんです。ただお母様がお弁当食べる時も何する時もジーッと監視する様に僕を見てくるので、とても居心地が悪かったのです、気分悪くされた方本当申し訳ございませんでした！」

Xユーザーからは「嫌に思っただけで何かした訳じゃないんだから謝らなくていいでしょ」「心の中で思うだけなら自由だと思います。でも出来るなら赤ちゃんには慈悲を」「見られていたから嫌だと言えばいいのに、泣くのが当たり前の赤ちゃんを連れていた親を攻撃するのとは意味が違う」などのコメントが寄せられている。